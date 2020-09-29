رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مطوري العين السخنة زيادة الاستثمارات

بحث المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مطوري المنطقة بالعين السخنة، أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المنطقة.





وقال زكي - وفقًا لبيان المنطقة الاقتصادية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي".





ونوه باستمرار الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري، وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.



