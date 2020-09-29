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اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع مطوري العين السخنة زيادة الاستثمارات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:15 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقنا
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أ ش أ
بحث المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مطوري المنطقة بالعين السخنة، أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، والتعرف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المنطقة. 

وقال زكي - وفقًا لبيان المنطقة الاقتصادية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي".

ونوه باستمرار الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري، وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.

وأضاف: "أن طموحنا يتمثل في الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه في الخطة الخمسية 2025 والتي تركز على قطاعات محددة سيكون كل قطاع منها لديه حوافز محددة تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار لدينا".
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