سامي الشريف يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الفريق شفيق.. فيديو

قال الدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام، إنه تولى منصب رئيس الإذاعة والتليفزيون في ظل ظروف عصيبة جدا داخل مبنى ماسبيرو ، واعتراض بعض العاملين على قيادته.









وأضاف الدكتور سامي الشريف، خلال حواره لـ برنامج "كنوز مصر" مع أيمن عدلي، المذاع على الفضائية المصرية، أنه تفاجأ باتصال من الفريق أحمد شفيق، خلال توليه حقيبة رئاسة الوزراء، طالبًا منه أن يتولى مسئولية وزارة الإعلام.











وأشار "الشريف" إلى أنه كان خائفا من الموضوع في ذلك التوقيت، ولكن الجميع في الدولة طمأنه بأنهم سيقفون إلى جانبه، موضحا أنه في اليوم الذي تولى فيه منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تخلى الفريق شفيق عن منصبه.









ولفت إلى أنه رغم صعوبة التجربة إلا أنه يراها تجربة شديدة الأهمية، لأنه كان مكلفا بأن يأخذ قرارات بالنيابة عن العاملين بالقطاع.







