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أخبار العالم

الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ أعمال تخريبية بالسعودية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:01 م
الإمارات تدين محاولة
الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ
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قسم الخارجي
أعربت دولة الإمارات عن استنكارها و إدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها بيقظة و حنكة و كفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

وجددت الإمارات موقفها الثابت و تضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية و تأييدها و مساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها و استقرارها.

كانت قوات الأمن السعودية نجحت في الإطاحة بخلية إرهابية، حاولت  تهديد الأمن والسلم داخل البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، أمس الاثنين، إن قوات الأمن أطاحت بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبا عسكريا من ضمنه كيفية صنع المتفجرات، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.

وضبط الأمن الخلية، بعدما قام بتحريات أمنية  أسفرت عن تحديد هويات العناصر المتورطة، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكرًا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.
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