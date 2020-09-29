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توك شو

"إجابات": مصر دولة محورية وقوية بترابط جيشها وشعبها "فيديو"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:30 م
محمد احمد
محمد احمد
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توك شو
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة اجابات، إن مصر دولة محورية وقوية، لافتا إلى أن مصر هي العقبة التي تقف أمام أحلام البعض بالسيطرة على المنطقة. 

وأضاف محمد أحمد، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مصر هي من أفسدت خطة الإخوان مع أمريكا، مؤكدا أنه مازال التعاون بينهما قائما، إضافة إلى أنهم وراء الحرب الإعلامية ضد مصر، وأن إقامة المشروعات تغضب أعداء الوطن، وتجعلهم لا يتوقفون عن التشكيك ونشر الإشاعات.

وأشار "أحمد" إلى أن العلاقة بين الجيش المصري والشعب سوف تظل قوية إلى الأبد، مع وصفه للجيش المصري بأنه جيش غير هجومي، ولكنه من الصعب على أي دولة التعدي علينا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، أنه لولا وجود الجيش في البحر المتوسط وقوته، ما كنا نستطيع التحكم في الغاز، مع دخول العدو لأرض الوطن.
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