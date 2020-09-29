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أخبار العالم

خلال تأبين قتلي حرب أكتوبر.. نتنياهو: مستعدون لمواجهة أي ضربة استباقية لإيران

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:12 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لفعل كل شي من أجل حمايتها بما فيها توجيه ضربة استباقية لإيران.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن أقوال نتنياهو جاءت خلال حفل تأبين الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في حرب 1973.

وقال نتنياهو: "الضربة الاستباقية هي أمر يصعب القيام به، أعلم أنه إذا أرادت إيران التمركز في الشمال، فنحن مستعدون لمقاتلتهم، و هذا درس مباشر من حرب يوم أكتوبر".

وأضاف: "سنفعل كل شيء من أجل حماية دولة إسرائيل ، ولا نستبعد توجيه ضربة استباقية"، مشيرا إلى أن "ميزان القوة لصالح" بلاده.

وفي هذا اليوم، تخلو الشوارع في إسرائيل وتتحول المدن إلى ما يشبه أماكن الأشباح، حيث تتوقف حركة الأفراد والمواصلات والسيارات ما عدا دوريات الشرطة.

ومنذ عام 1973 بات عيد الغفران يرتبط في الأذهان بحرب أكتوبر، حينما باغت الجيشان المصري والسوري القوات الإسرائيلية، وعبرت خلالها القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف، وحققت نصرا عسكريا على تل أبيب.
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