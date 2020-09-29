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مرصد الأزهر: قوات غرب أفريقيا أحرزت تقدمًا كبيرًا في حربها ضد بوكو حرام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه على الرغم من عمليات القتل الوحشية التي ارتكبتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا، فإن القوات الحكومية أحرزت تقدمًا كبيرًا في حربها ضد الجماعات الإرهابية خلال الآونة الأخيرة، واستطاعت أن تستعيد مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تقبع تحت سيطرة "بوكو حرام"، ما ساهم في استسلام مزيد من مقاتليها.

وقال المرصد في تقرير أصدره الثلاثاء، إن العمل العسكري الدؤوب لدول المنطقة والعزم على اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه، كان أحد الأسباب الرئيسية التي عرقلت وصول الجماعة إلى الإمدادات المهمة، وأوقع خسائر نفسية في ‏صفوف مقاتليها، وزاد من سوء الأحوال المعيشية للإرهابيين في المناطق المتضررة، وهو ما ‏شجّع المتطرفين على الانسحاب من الجماعة‎. 

وأشار المرصد إلى ضرورة مد يد العون للعائدين من جماعة “بوكو حرام" الإرهابية؛ لإحلال السلم والأمان في المنطقة، وضرورة أن تكون هناك خطوة ملموسة على أرض الواقع تتمثل في إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وذلك فيما يُسمى بعملية "الممر الآمن"، وتقديم كافة الخدمات والإرشادات الاجتماعية والنفسية والدينية.

يذكر أن المتحدث باسم الجيش النيجيري "جون ايننيتشي"، قد أعلن عن استسلام 13 من مقاتلي جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في عملية أمنية للجيش النيجيري كانت تهدف إلى تطهير بقايا الجماعة في شمال شرق البلاد، مضيفًا أن 17 امرأة وطفلا من عائلات المقاتلين استسلموا أيضًا في نفس العملية التي نفذت في إقليم "بورنو".

جدير بالذكر أنه قد استسلم في يونيو الماضي عدد كبير من أعضاء "بوكو حرام" منهم قادة ومسؤولون، للقوات الحكومية شمال شرق نيجيريا نتيجة للعمليات طويلة الأمد، وأن نحو 200 مقاتل كاميروني من "بوكو حرام" استسلموا لسلطات بلادهم العام الماضي إثر انشقاقهم عن التنظيم المتمرد. 
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