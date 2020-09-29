مسلسل الكيف يوميًا على MBC مصر

تبدأ قناة " MBC مصر" يوميا في تمام الثامنة مساءً، بعرض أحداث الدراما الاجتماعية الشهيرة "الكيف"، والتي تعود للمشاهدين من باب الدراما التليفزيونية بعد أكثر من ثلاثين عامًا على نجاح القصة سينمائيًا.





المسلسل يجسد الصراع بين الشر والقُبح من جانب، وبين الخير وغياب الأخلاق من جانب آخر.



