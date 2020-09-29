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فن

مالمو للسينما العربية يوفر منصة افتراضية لمتابعة فعالياته.. تفاصيل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
قررت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية توفير منصة افتراضية لمتابعة فعاليات المهرجان المرتقب إقامته مطلع شهر اكتوبر المقبل، حيث يحتفل مالمو للسينما العربية بعيده العاشر في ظل جائحة كورونا، التي ولسوء الحظ، فرضت على جميع الفعاليات التي تستقطب حشود جماهيرية كبيرة، أن تغير من استراتيجيتها التي اعتادت عليها في سنواتها السابقة.

وقد صممت إدارة المهرجان برنامج هذا العام والعروض السينيمائية في الصالات بما يتلاءم مع قوانين السلطات السويدية بما يخص الحد الأقصى لعدد الزوار خلال الفعاليات.

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"مالمو" هو المهرجان السينمائي العربي الأول والفريد من نوعه في دول الشمال الأوروبي.حيث يتيح المهرجان وسوقه السينمائية، فرصة اللقاء مع مئات النجوم وصناع السينما العربية من العالم العربي ودول شمال أوروبا.

وعلى مدار خمس أيام متواصلة يعرض المهرجان حوالي 120 فيلمًا ما بين روائي طويل، روائي قصير، وثائقي. 

وينظم حولي 200 عرض سينمائي على مدار العام في عدة مدن سويدية، وينظم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، معارض، ورش عمل وندوات، إحتفاليات خاصة، علاوة عن منتدى السوق السينمائي بما ينطوي عليه من حثٍ ودعمٍ للإنتاج السينمائي المشترك، وتوفير شبكة تواصل بين صناع السينما العربية ونظرائهم في شمال أوروبا.


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