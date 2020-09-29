بعد طرحها رسميا.. تعرف على السيارة أودى audi q3.. صور

أودى audi q3 بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصانا متصلا بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات. طرحت شركة أودي للسيارات









أودى audi q3 تعتبر من فئة السيارات الفارهة للعملاق الألماني أودي، وهي تنافس العديد من طرازات عمالقة صناعة السيارات على مستوى العالم مثل فولكس فاجن تيجوان وسيات أتيكا.











محرك أودى audi q3 ينتج عزم دوران 250 نيوتن متر ويتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 9.2 ثانية، ويصل حتى 207 كيلو مترات فى الساعة.









وتبلغ سعة خزان الوقود للسيارة أودى audi q3 حوالي 54 لترا وتستهلك حوالي 4 لترات بنزين لكل 100 كم، وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وهذه الفئة يعشقها الكثير من محبي السيارات في العالم نظرا لارتفاعها عن الأرض وكبر مساحتها الداخلية.





سعر أودى audi q3 في مصر: