يحدث بجنوب سيناء.. تواصل أعمال المبادرة القومية لاكتشاف الأمراض المزمنة

واصلت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء تفعيل المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتوقيع الكشف والفحص الطبي الآمن للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والمتابعة الطبية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واشراف الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.





وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى توقيع الكشف الطبي على العاملين بمديرية التربية والتعليم بطور سيناء.





وتستهدف المبادرة المواطنين فوق 40 سنة والمواطنين من سن 18 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100مليون صحة بأحد الأمراض المزمنة بالكشف المبكر وعلاجها، والحد من مضاعفاتها، وتتمثل خدمات المبادرة في توعية المواطن، والكشف المبكر عن مرضي السكري وضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة.





كما تستهدف المبادرة الأماكن الأكثر احتياجًا وازدحامًا للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللائقة مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية.





كما يتم تقسيم العمل للمبادرة على فترتين تسهيلا على المواطنين، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٣ مساءً، والفترة المسائية من الساعة ٣ مساء، وحتى الساعة ٩ مساء طوال أيام.



