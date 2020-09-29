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مشهد يهز القلوب.. مقابر جماعية في البرازيل وإندونيسيا لدفن ضحايا كورونا..فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:45 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرضت فضائية " euronews" لقطات تحتوى على مشاهد تهز القلوب حيث أعدت دولتا البرازيل واندونيسيا مقابر جماعية لدفن ضحايا فيروس كورونا، بعد أن حصد مئات العشرات من الارواح.

وفاقت قدرة المدافن على استيعاب المزيد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة مانوس البرازيلية، ولم يعد هناك متسع لدفن المزيد من الضحايا. ولمواجهة هذا الوضع قررت السلطات المحلية في ولاية أمازوناس حفر مقابر جماعية لدفن الأعداد المتزايدة من الموتى.

وتظهر لقطات مصورة تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة "درون" أعدادا هائلة من التوابيت التي رصت الواحد تلو الآخر.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل حوالي 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إضافة إلى 14258 ألف حالة وفاة.

ويعكس هذا المشهد الذي يهز القلوب، حجم الكارثة التي حلت على البرازيل ودول العالم أجمع جراء هذا الوباء القاتل الذي أودى حتى كتابة هذه الأسطر بحياة أكثر من مليون شخص، وهو لا يختلف كثيرا عن المشهد في إندونيسيا مع ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا.

وأبرزت بعض الصور عشرات العمال وهم يعملون في حفر وتوسيع المقابر لاستقبال الضحايا، إضافة إلى بعض اللقطات التي تظهر بعض الأهالي في المقبرة وهم في حالة حزن شديدة.

وبحسب السلطات في جاكرتا بلغ عدد المصابين بالوباء في إندونيسيا 278722 حالة إصابة، مع تسجيل 10473 حالة وفاة.
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