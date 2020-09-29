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تعليم

المنشاوي مديرا لإدارة مطروح التعليمية واجتماع لبحث الارتقاء بقيمة المعلم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:55 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ايمن محمود
صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تعيين مجدي منشاوي في منصب مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وشغل مجدى منشاوي منصب مدير إدارة المتابعة والتعليم الخاص والتجريبيات، قبل ترقيته مديرا لإدارة مطروح التعليمية.

ووجه مدير إدارة مطروح التعليمية الشكر لمحافظ مطروح لثقته في توليه هذا المنصب، مؤكدا أنه سيبذل أقصى ما فى وسعه لتحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس، إضافة إلى تنفيذه التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما وجه كل التحية والتقدير للدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي دعمه اللامحدود للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.
 
ومن جانبها أكدت سحر عبد الموجود مديرة مدرسة مطروح التجريبية المتميزة للغات بان المدرسة حصلت علي المركز الأول للعام الثاني على التوالي كافضل مدرسة تجريبية  علي مستوي الجمهورية في عهد  مجدي منشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية الجديد.

من ناحية اخري ألتقي الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة التربية والتعليم بمطروح  و سيد آدم امين صندوق النقابة العامة للمعلمين بمقر المديرية وسط مدينة مرسي مطروح، بحضور مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح و بلال جبريل نقيب معلمي واحة سيوة.

وتناول اللقاء أطر التعاون المشترك بين تعليم مطروح والنقابة العامة بما يساهم في الارتقاء بقيمة ومكانة المعلم المصري ودوره المؤثر في المجتمع المطروحي.
المنشاوي مديرا لإدارة مطروح التعليمية واجتماع لبحث الارتقاء بقيمة المعلم
المنشاوي مديرا لإدارة مطروح التعليمية واجتماع لبحث الارتقاء بقيمة المعلم
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