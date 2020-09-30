إسكان البرلمان تثمن جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية

أشاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان بالبرلمان بحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث القاهرة التاريخية.





وأكد " إسماعيل"، في تصريحات له، أهمية القضايا التى استعرضها وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني بشأن المشروعات المشتركة لتطوير القاهرة التاريخية ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة التاريخية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيدا بتأكيد الدكتور عاصم الجزار بأن ما تم ويجري تنفيذه في الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بالقاهرة التاريخية، يُعد إنجازًا كبيرًا في سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافي والتاريخي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معًا مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي.





كما أشاد النائب محمد إسماعيل بتأكيد الدكتور خالد العنانى بأن هناك فرصًا استثمارية واعدة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تطوير القاهرة التاريخية، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذي يقع أمام متحف الحضارة، ليتكاملا معًا ويشكلا مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية موجها التحية والتقدير لكل يد مصرية شريفة تساهم فى مشروعات القاهرة التاريخية.





وأعرب النائب محمد إسماعيل عن ثقته الكبيرة فى ان القاهرة التاريخية ستكون واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية فى جذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مناشدا من جميع وسائل الاعلام المصرية تسليط الضوء على مشروعات القاهرة التاريخية مع توجيه الدعوة من الهيئة العامة للاستعلامات لجميع وسائل الاعلام العالمية والمراسلين الاجانب لزيارة وتفقد المشروعات داخل القاهرة التاريخية للترويج لهذه المشروعات القومية الثقافية والاثرية والتاريخية الكبرى عالميا.