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حوادث

مات بسبب بابجى .. النيابة العامة تحقق فى وفاة طفل بور سعيد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بابجى
بابجى
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محمد عبدالله
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة وفاة طفل ببورسعيد داوم ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا أمس الموافق 28 سبتمبر الجاري بوفاة طفل فورَ وصوله (مستشفى السلام الدولي) ببورسعيد، وبه آثارُ دماءٍ بالأنف.

وانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه وتبينت آثار دماء من الأنف امتدت إلى وجهه وعنقه، وآثار زُرقةٍ بغالب جسده، وبتوقيع «مفتش الصحة» الكشف الطبي الظاهري عليه رجح أن سبب وفاته (اشتباه في ارتفاع مفاجئ بضغط الدم) ناتج عن السمنة المفرطة.

كانت «النيابة العامة» سألت والدَي المتوفي فشهدا برؤيتهما ابنهما ليلةَ وفاته منهمكًا في اللعب بهاتفه المحمول، ثم رأياه مستلقيًا وهاتفه على صدره، فظنَّا خلودَهُ إلى النوم، ثم لما حاولا إيقاظه ولم يستجب تبينا زُرقةً بجسده ونزيفًا من أنفه، وبعدما وصلا به المستشفى لإسعافه عَلِما بوفاته، وأَوْضَحا أن نجلهما كان دائم اللعب بالألعاب الإلكترونية خاصَّةً لعبة قتالية تُسمى (بابجي Pubg)، وقد شهد شقيق المتوفى بذات مضمون شهادة والديه.

وكلَّفت «النيابة العامة» خط «نجدة الطفل» بإعداد تقرير حول الواقعة وتقديمه إلى «النيابة العامة»، وكانت تحريات الشرطة قد أثبتت خلوَّ واقعة الوفاة من أي شبهة جنائية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وناشدت «النيابة العامة» الآباء وولاة الأمور إلى تحمل مسئولياتهم في ترشيد انخراط أبنائهم في مثل هذه الألعاب التي تضرُّهم ولا تنفعُهُم، وتُلحق الأذى النفسيَّ والفكريَّ والبدنيَّ بهم، ولا تُنمي مهاراتهم، مؤكدة ضرورة مشاركتهم فيما ينفعُهُم من رياضة وأنشطة تبني وتنمي منهم، ولا تهدم وتخرب فيهم.

وأضافت النيابة العامة: "اعلموا أن من سُبُل استهداف هذه الأمة إلحاق الأذى بأبنائها وشبابها بشتى الصور للإضرار بمستقبلها، فحافظوا على أبنائكم ومستقبل بلادكم".
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