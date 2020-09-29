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رياضة

للانضمام للمعسكر.. منتخب بوركينا فاسو يستدعي إيريك تراوري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:11 م
تراوري
تراوري
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حسن العمدة
تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطره فيه باستدعاء النجم إيريك تراوري لمعسكر المنتخب في التجمع الدولي خلال أكتوبر المقبل.

أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الخطاب تضمن سفر اللاعب بداية من يوم ٤ أكتوبر على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم ١٣ من نفس الشهر.

شدد على أن المهاجم البوركيني الدولي سيشارك مع منتخب بلاده في مباراتين وديتين دوليتين أمام الكونغو ومدغشقر يومي ٩ و١٢ من شهر أكتوبر المقبل.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز بقيادة نجمه عبدالله السعيد لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لمواصلة مطاردة الزمالك على الوصافة، والحفاظ على فرصه في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل يطمح الاتحاد السكندري في مصالحة جماهيره، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2- 0، في الجولة الماضية.

كانت مباراة الدور الأول بين بيراميدز والاتحاد، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن بـ  38 نقطة.
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