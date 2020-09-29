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أخبار العالم

إيران تسقط طائرة أذربيجانية اخترقت حدودها.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة "مهر" الإيراني اليوم الثلاثاء، بأن  الدفاع الجوي الإيراني، أسقط طائرة مجهولة دخلت من جمهورية أذربيجان باتجاه البلاد.

وقالت الوكالة إن لقوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة مسيرة غازية في مدينة ملكان بمحافظة أذربيجان الشرقية ظهر الثلاثاء.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو اظهر إسقاط الطائرة بواسطة صاروخ دفاعي.

بينما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات الإيرانية سواء بنفي الخبر أو تأكيده.

ويشار إلى أن محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية تشترك في حدود برية تقدر بنحو 200 كم مع جمهورية أذربيجان و 35 كم مع أرمينيا، في حين أنها المحافظة الوحيدة في الشمال التي تقع على حدود إيران مع أرمينيا.

وتصاعدت الصراعات بين أذربيجان وأرمينيا، اليوم الثلاثاء، يومها الثالث على التوالي، بسبب النزاع بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ في الدولة الأذرية، مع اقتراب حصيلة القتلى المعلنة من 100 شخص، من بينهم مدنونيون.

وأكدت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجيان توسع عدوانها بدعم عسكري وسياسي من تركيا. 

و أفادت وكالة أنباء "رويترز"، بمقتل أول مدني أرميني خارج إقليم ناجورنو كاراباخ بقصف أذربيجاني.
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