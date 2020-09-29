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فن

مايا ديابا تنعى الشيخ صباح الأحمد.. أحر التعازي للشعب الكويتي الغالي على قلبي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:14 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران
نعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت مايا دياب علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏أحر التعازي للشعب الكويتي الغالي على قلبي المحب للجميع برحيل الشيخ   ‎#صباح_الاحمد_الصباح الكبير بعطائه ومحبته غير المحدودة. الله يرحمه 🙏🙏‎#الكويت"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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