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أخبار العالم

العراق ينعي الأمير صباح: وداعًا لزعيم حرص على شعوب المنطقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:36 م
رئيس العراق
رئيس العراق
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قسم الخارجي

أعلن العراق تعزية في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وفق ماذكرت وسائل الإعلام الكويتية.

ونعى الرئيس العراقي برهم صالح وفاة  الشيخ صباح ، حيث اعتبر إن الأمير الراحل كان زعيما حريصا على شعوب المنطقة العربية كلها.

كما نعى  رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الكاظمي إن الشيخ صباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد.

كما نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي وملوك ووؤوساء الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والمنظمات الدولية رحيل الأمير عن عمر يناهز ال91  عامًا.

وسبق أن قطع تلفزيون الكويت بث برامجه قبل قليل وبدأ إذاعة آيات من القرآن الكريم؛ حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية

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