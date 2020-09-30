حسام راضي يكتب: طيورنا.. رجاءً لا ترحلي!!

ليس منا مَنْ لم تأخذه الحمأة على بلده، وليس منا مَنْ لم تدفعه الغيرة على تقدُّمه، وإن كنت وطنيًا بحقٍ، فلمَ لا تبحث معي عن الطيور المُغردةِ قبل أن ترحل، وتُنقِّب مثلي عن أسباب الرحيل؟!!





لقد أخذت على عاتقى أن أبحث وأُفتِّش فعليًا عن هذه الكفاءات، ليس فى تخصصي فحسب، بل في كل القطاعات قدر استطاعتى، إلقاءً للضوء عليها، وتنويرًا للمسؤول في أي موقعٍ كان؛ لعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية فى اختيار معاونيه، حتى يحظى بلدنا بمَنْ يمنحه عقله وقلبه معًا، وهى بادرةٌ أراها، وتراها مثلى؛ لشحذ الهمم، وشد الرباط، وتوثيق الصلة بين المسؤول فى الدولة، وما تتطلبه المسئولية فيها، إخلاصًا لوطننا الحبيب، واستفادةً من هذه الكفاءات، حتى نُشعرهم بقيمتهم، وأن لهم أهميةً على أرضهم التى يعيشون عليها، لندفعهم للبقاء والعطاء قبل تفكيرهم فى الرحيل والهجر.





مصر مليئةٌ بالعباقرة فى كل المجالات -محليًا وإقليميًا ودوليًا-، وهم ثروة وطنٍ حقيقية ذهبت إلى غير أدراجها، كان يجب أن يتقدَّموا الصفوف الأولى، ويكونوا على رؤوس مؤسساتنا الوطنية، وشركاتنا العاملة، لولا خذلان المحسوبية، وثقافة أهل الثقة، تلك الأمراض المزمنة التى أصابتنا، وبتنا كأننا نُعانى جميعًا عِضال التوحد؟!!





من الأشياء التى أسعدتني مؤخرًا - كونى أزهريًا -، تكريم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لفريق طلاب جامعة الأزهر، الفائز بالمركز الأول عالميًّا بمسابقة "إيناكتس" لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلًا عن مصر، وذلك بعد تصفياتٍ محليةٍ بين 58 جامعةً، ثم تصفيات عالمية لنحو 36 دولةً من أعرق الجامعات عالميًا، من بينها كندا وأمريكا وألمانيا والصين وغيرها.. وهنا وجب التنويه والتأكيد على أن الدعم الإعلامى والمعنوى، يدفع الشباب والكفاءات لمواصلة الجهد والابتكار، كلٌّ فى مجاله، حتى نُسهم جميعًا فى نهضة الوطن، ويُعد بحقٍ حافزًا كبيرًا ودافعًا أكبر للتفوُّق والدخول فى عالم ريادة الأعمال.





لقد كانت فكرة طلاب الأزهر، من بين 70 فكرةً تمَّ فحصها بشكل دقيقٍ، وجدوا فيها أن بحيرةً موجودةً على أرضنا معرضةٌ للتلوث، بسبب إلقاء قشر الجمبرى فيها بكثافةٍ، ما أدى لنفوق الأسماك بها، وانقلاب حالها إلى مصدر أوبئة، حتى رفع عنها أبناء الأزهر الحرج، وباتت قرية شكشوك، بهذا القشر الرخيص من وجهة نظرهم، من أغنى سكان القرى ثروةً منه، بعد انعدام مصادر الدخل على مر عقودٍ، وقد كان ما يقرب من 1500 مركب توقفت عن العمل لصيادين فيها، وبدأوا البحث عن مهنٍ أخرى بمحافظات مجاورة، بسبب نفوق السمك الذى تقضى عليه الطفيليات، إلا أن المشروع الوليد لعمالقة الأزهر، كان هديةً لأهالى منطقة بحيرة قارون؛ للقضاء على ظاهرة البطالة، والتسرُّب من التعليم، ورفع مستوى معيشة أُسر بأكملها.





نحن لا نطلب الصعب، ولا نبتغى المستحيل، لكن نُريد أن نبقى معًا، فى وطننا، نُعطيه ويُعطينا، وبقدر الإخلاص يكون العطاء، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟