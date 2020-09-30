علامات تحذيرية للإصابة بفقر الدم وحيل سريعة تخلصك منه

يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا إليكِ أسباب وأعراض الإصابة بفقر الدم وعلاجات سريعة لفقر الدم تعرفى عليها.
تعد أسباب فقر الدم والأنيميا كثيرة إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد" فقدان الدم: بشكل غزير كما في الحيض ونقص الحديد في نظامك الغذائي وعدم القدرة على امتصاص الحديد. كما في اضطرابات الأمعاء، أو إزالة جزء من أمعائك جراحيًا و مشاكل الغدة الدرقية.
أعراض أكثر شيوعا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.
وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم بفقر الدم وهى جلد شاحب و آلام في الصدر و البواسير ومعدل ضربات القلب السريع
علاجات سريعة لفقر الدم
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا
1. نبات القراص: فهو غنى بفيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)،
2. الأفوكادو: يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد
2. الأفوكادو: يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد
3. الليمون: جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد.