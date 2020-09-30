علامات تحذيرية للإصابة بفقر الدم وحيل سريعة تخلصك منه

هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا إليكِ أسباب وأعراض الإصابة بفقر الدم وعلاجات سريعة لفقر الدم تعرفى عليها.

أعراض أكثر شيوعا



تعد الأعراض الأكثر شيوعًا هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.

علاجات سريعة لفقر الدم







على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا



1. نبات القراص : فهو غنى بفيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)،



2. الأفوكادو : يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد