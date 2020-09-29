حدادا على أمير الكويت.. وزارة الثقافة تقرر تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام

قررت وزارة الثقافة، تعليق كافة الأنشطة والفعاليات لمدة ثلاثة أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر.





كان هذا القرار تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.





ونعت مصر ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.





وأضاف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".



