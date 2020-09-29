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أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية لـ «صدى البلد»: إعمال القانون يضمن عدم تكرار مخالفات البناء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:42 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستئناف أعمال البناء لمن حصلوا على ترخيص من قبل ولم يستكملوا البناء، ستتم متابعته من قبل لجان من الإدارات الهندسية بالمحافظات؛ لمنع عدم التجاوز في الترخيص المحدد للمواطن، موضحا أن من قام بالبناء ولم يقم بأعمال التشطيب يستطيع أن يستكمل أعمال التشطيب طبقا للقرار.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار له جانب إيجابي على العمالة البسيطة، حيث إنه سيفتح أبواب رزق للعمالة في تشطيب أعمال البناء لمن تعطلت أعمالهم في فترة وقف البناء، لذا فإننا نقول عندما يعمل قطاع البناء فإن هناك 67 صناعة مكملة تعمل، موضحا أن هذا سيخلق رواجًا بين الشركات الصغيرة والعمالة الصغيرة، أما الشركات الكبرى والمشروعات الكبيرة فلم تتوقف لأنها مخططة.

وعن آليات إحكام المخالفات وعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، قال إن أعمال القانون أهم آلية من آليات ضمان عدم تكرار المخالفات، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى تراجع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.


وأكد أنه سيكون هناك إجراء حاسم طبقا للقانون مع أي مخالفة سواء من قبل أي موظف في الإدارة الهندسية أو مقاول أو مواطن.

كان كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.


وأشاد "مدبولي"، بما يتابعه حاليًا من حالة الالتزام من جانب المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا ذلك مكسبا كبيرا للدولة والمواطنين، يخدم الجميع، حيث تتراجع لأول مرة هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددًا على عدم السماح بأي بناء مخالف على أراضينا الزراعية مرة أخرى.

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