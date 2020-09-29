وكيل أوقاف السويس: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

قال وكيل وزارة الاوقاف الشيخ ماجد راضي لابد من اتباع التعليمات الصادرة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنتخابات مجلس النواب التي ستعقد في الشهر القادم .





حيث أكد معالي الوزير بأن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فليس جديرا بثقة الشعب ، فلا ثقة لمن يخالف القانون ، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون ؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات : الغاية تبرر الوسيلة .





وتابع وكيل أوقاف السويس لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الإنتخابية مشيرا أن وزير الأوقاف أكد أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح .





وأضاف الشيخ ماجد راضي وكيل أوقاف السويس من خلال إجتماع موسع مع السادة مديري الإدارات ومديري المتابعة ومفتشي المساجد ورؤساء الأقسام علي ضرورة متابعة تعقيم ونظافة المساجد وان تكون دائما جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وكذلك متابعة الالتزام بضوابط العمل ودفاتر الحضور والانصراف .





وشدد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بضرورة التنبيه علي السادة الأئمة والخطباء بإتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الموضوع والوقت، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .





وختم الشيخ ماجد راضي وكيل أوقاف السويس اجتماعه مع السادة مديري الإدارات الفرعية والسادة المفتشين بالإدارات الفرعية والسادة رؤساء الأقسام ضرورة التعاون والتكاتف للارتقاء بالعمل الدعوي والإداري والعمل علي الارتقاء بدور المؤسسة المجتمعي سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.



