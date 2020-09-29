AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل أوقاف السويس: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:57 م
وكيل أوقاف السويس
وكيل أوقاف السويس
Advertisements
حسن غنيمة
قال وكيل وزارة الاوقاف الشيخ ماجد راضي لابد من اتباع التعليمات الصادرة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إنتخابات مجلس النواب التي ستعقد في الشهر القادم .

حيث أكد معالي الوزير بأن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فليس جديرا بثقة الشعب ، فلا ثقة لمن يخالف القانون ، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون ؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات : الغاية تبرر الوسيلة . 

وتابع وكيل أوقاف السويس لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الإنتخابية مشيرا أن وزير الأوقاف أكد أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة في محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح .

وأضاف الشيخ ماجد راضي وكيل أوقاف السويس من خلال إجتماع موسع مع السادة مديري الإدارات ومديري المتابعة ومفتشي المساجد ورؤساء الأقسام علي ضرورة متابعة تعقيم ونظافة المساجد وان تكون دائما جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، وكذلك متابعة الالتزام بضوابط العمل ودفاتر الحضور والانصراف .

وشدد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بضرورة التنبيه علي السادة الأئمة والخطباء  بإتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الموضوع والوقت، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .

وختم الشيخ ماجد راضي وكيل أوقاف السويس  اجتماعه مع السادة مديري الإدارات الفرعية والسادة المفتشين بالإدارات الفرعية والسادة رؤساء الأقسام ضرورة التعاون والتكاتف للارتقاء بالعمل الدعوي والإداري والعمل علي الارتقاء بدور المؤسسة المجتمعي سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: لن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

الأوقاف: سنتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة ولن نسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

الأوقاف تحرر محضرًا لأحد المرشحين في انتخابات الشيوخ

الأوقاف: أعمدة بناء الدولة موضوع خطبة الجمعة القادمة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة

وزير الثقافة الأسبق: جمع أطلس الأوقاف في 92 مجلدا جهد ضخم لم يحدث من قبل

وكيل أوقاف السويس: المساجد مغلقة في ظهر الجمعة ولا يوجد مخالفات

ترشيحاتنا

دراسة صادمة .. كورونا يدمر هرمون الذكورة عند الرجال

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر ناهز الـ91 عاما

الزمالك يحصل على حكم جديد بقضية عمر جابر

الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

وفاة أمير الكويت .. مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد الرسمي 40 يومًا

رحلة فايلر مع الأهلي.. بداية عظيمة للسويسري منحته حب الجماهير وخطوة تفصله عن الرحيل بكشف حساب مقبول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

دراسة صادمة .. كورونا يدمر هرمون الذكورة عند الرجال