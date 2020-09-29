د. فتحي حسين يكتب: أهمية الصحافة الخاصة في بلادنا

عندما شرعت في تأليف كتاب يوضح تاريخ نشأة الصحافة الخاصة في مصر والدول العربية ولماذا هي صحافة خاصة؟ وليست صحافة مستقلة؟ وهل هناك ثمة فارق بينهما؟ وقمت بتوضيح كل هذا في الكتاب، وما هو الدور المحوري والتأثيرات المباشرة التي أحدثتها الصحافة الخاصة في بلاط صاحبة الجلالة وتحريكها المياه الراكدة التي ظلت موجودة ومنحصرة في نوعين فقط من الصحافة الحكومية والحزبية، فكان ميلاد الصحافة الخاصة بمثابة ثورة كبيرة في العمل الصحفي وظهور المعارك الفكرية والصحفية والأدبية والمعارضة الحقيقية التي نفتقدها الان و التي غابت عن وسطنا الصحفي منذ سنوات طويلة!.





فمنذ أن أقر السادات التعددية الحزبية ومن ثم التعددية الصحفية بجانب صحافة القومية التي كان الحزب القومي الاشتراكي يمتلكها، بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم الصحافة عام ١٩٦٠، وكانت تعني خضوع جميع الصحف تحت سيطرة الاتحاد الاشتراكي وهو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان سائدا في ذلك الوقت! قبل تعدد الأحزاب والأفكار!.





والاشتراكية المقصود بها "تحالف قوي الشعب المصري" وهذا لم يكن يحدث بالطبع علي أرض الواقع! ولكن علي كل حال، فالصحافة الخاصة لعبت دورا كبيرا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي العشرين وحتي قبل سنوات قليلة من الآن في تفجير قضايا الفساد المسكوت عنها والتي كانت لا تنشر في الصحف القومية أو الحكومية وربما في الصحف الحزبية.





كما أوصلت الصحف الخاصة العديد من رجال الأعمال الفاسدين إلي ساحات القضاء وساعدت علي الحد من الفساد المستشري في المجتمع خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية الثالثة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، فكم من القضايا التي اتهمت فيها الصحافة الخاصة مثل الأسبوع والفجر وصوت الأمة والميدان والبديل وغيرها من الصحف، وزراء ومسؤولين بالحكومة وتم إيداعهم بالسجن مثل وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ويوسف بطرس غالي وزير المالية ووزير الإسكان ووزير السياحة وغيرهم من الوزراء، الأمر الذي جعلها في مقدمة الصفوف الصحفية بمختلف أشكال ملكيتها، مما ساهم في زيادة توزيعها وتحقيقها أرباحا إعلانية خيالية.





وهذا حدث منذ سنوات قليلة قبيل الظهور الكثيف لقنوات اليوتيوب والسوشيال ميديا والتي أخذت جمهور كبير من الصحافة الورقية ومن ثم إعلاناتها أيضا ، حيث تعد الاعلانات هي المصدر الرئيسي لتمويل الصحافة الخاصة وربما الأنواع الأخري من الصحف .ولكن عودة الي الصحافة الخاصة التي أقرها جيل كامل من الصحفيين الشباب الذين أصبحوا في الصفوف الأولي لإعداد البرامج التوك شو في الفضائيات المصرية والعربية والأجنبية علاوة علي العمل بالوكالات الأجنبية والعربية وتقديم البرامج المختلفة وتأسيس صحف صغيرة خاصة بالإضافة إلي دور الصحافة الخاصة القوي في قيام ثورة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وكان لها التأثير الأعظم بجانب السوشيال ميديا وأبرزها الفيس بوك والتويتر واليوتيوب!





ولكن خلال الفترة الأخيرة وجدنا تراجعا مخيبا للآمال للصحافة الخاصة لأسباب عديدة لعل من أبرزها التراجع العام في حصة الاعلانات التي ذهبت أغلبها الي منصات السوشيال ميديا والغموض" جوجل" الذي يعد بمثابة حوت الاعلانات الذي يستحوذ علي اغلب اعلانات الداخل والخارج بالإضافة إلي هروب الجمهور الي المصداقية والمعارضة النسبية التي تكاد تكون اختفت من هذه الصحف بدون رجعة الي هذه المنصات وهو الأمر الذي ادي بعدد كبير من هذه الصحف الي الإغلاق مثل جريدة الخميس والتحرير وغيرها من الصحف بسبب تراجع الاعلانات وقلة الدخول وانعدام التوزيع تقريبا وهو ما أدي الي اضطرار بعض هذه الصحف الي تسريح العمالة والصحفيين بها مثل الصحف الحزبية.





وأصبحت أكبر نسبة من البطالة في المهن تتمثل في الصحافة وإعداد الصحفيين العاطلين بها ونقابة الصحفيين تحاول بدورها علاج هذا الأمر وتشغيل الصحفيين وتأسيس صحيفة يعمل بها العاطلين من أبناء المهنة مثل فعل النقيب عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق عندما فتح ملف البطالة الصحفية بقوة وقام بتشغيل عدد كبير منهم في أماكن مختلفة علاوة علي تخصيص بدل بطالة شهري يصرف من النقابة بجانب البدل الشهري وهو حل وقتي ولكن لم يقترب من الحل الجذري للأزمة نفسها الأمر الذي جعل هناك مطالبات كثيرة بضرورة حل أزمة الصحف والصحفيين لاسيما في الصحف الخاصة والحزبية.





نتمني عودة الصحف الخاصة الي سابق عهدها وقوتها وزماني أن نري معارك صحفية وفكرية وأدبية وقبل كل ذلك نتمني أن تعود كرامة وهيبة الصحفي التي أهدرت من سنوات ولا تزال!