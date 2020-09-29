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رياضة

محمد عادل يهنئ لاعبى المقاولون بسداسية نادي مصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:57 م
محمد عادل يهنئي
محمد عادل يهنئي اللاعبين بالفوز على نادي مصر
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نانسي القاضي
حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الكبير الذي حقق الفريق على حساب نادي مصر بسداسية ليحقق الفريق رقما قياسيا بأكبر فوز هذا الموسم وأكد فتحي للاعبين ثقته في تحقيق ختام جيد للموسم وتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي والتأهل للبطولة الافريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون على فريق نادي مصر  بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف ذئاب الجبل لويس هينستروزا في الدقيقة الأولى و سيف الدين الجزيري هدفين الدقيتين 11 و 47، وسجل محمد مجلى هدف في الدقيقة 18 و لويس هينستروزا في الدقيقة 30 و محمد سالم في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 52 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد نادي مصر عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.
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