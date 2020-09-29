كان رجل سلام.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: وفاة أمير الكويت خسارة للعالم العربي

قال السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن لامير الكويت الراحل نجاحات كبيرة اقليمية وخليجي وداخلية، مضيفا أنه كان رجل السلام في جميع المواقف.





وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة الكويت كسبت في عهده مصداقية ووسطية وتمسك بالنهج المعتدل الذي كان يقوده الأمير الراحل الشيخ صباح.





وتابع السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قدم الكثير من المساعدات لجميع الدول ولا ننسى دور الكويت في الكثير من النزاعات الأقليمية ولا تتبع أسلوب الانحياز او التدخل غير المرغوب في شئون الدول العربية الأخرى طيلة تولي الشيخ الفقيد لدولة الكويت.





وأكمل السفير مصطفى عبد العزيز مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وفاته مفاجأة في ظل الأزمات العربية ولا يعد خسارة للكويت بل للعالم العربي.



