في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

ووفقًا لما قدمه موقع "cdc.gov" إليكم ابرز المخاطر الصحية التى تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب...

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، إنها حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا جدًا، يمكن أن يؤثر الضغط المرتفع ، إذا لم يتم التحكم فيه ، على قلبك وأعضاء رئيسية أخرى في جسمك ، بما في ذلك الكلى والدماغ.





غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه لا تظهر عليه أعراض في العادة، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم ، يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة أو باستخدام الأدوية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.









مستويات الكوليسترول غير الصحية في الدم، الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون يصنعها الكبد أو توجد في بعض الأطعمة، ينتج الكبد ما يكفي لاحتياجات جسمك ، ولكن غالبًا ما نحصل على المزيد من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.





إذا تناولنا المزيد من الكوليسترول أكثر مما يمكن أن يستخدمه الجسم ، فيمكن أن يتراكم الكوليسترول الإضافي في جدران الشرايين ، بما في ذلك شرايين القلب. هذا يؤدي إلى تضيق الشرايين ويمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم.





هناك نوعان رئيسيان من كوليسترول الدم

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، والذي يعتبر كوليسترول "ضار" لأنه يمكن أن يتسبب في تراكم الترسبات في الشرايين ، وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، والذي يعتبر أن يكون كوليسترول "جيد" لأن المستويات الأعلى توفر بعض الحماية ضد أمراض القلب.





عادة لا يكون لارتفاع الكوليسترول في الدم علامات أو أعراض. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم هي فحص الكوليسترول، يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك إجراء فحص دم بسيط ، يسمى "ملف تعريف الدهون" ، لقياس مستويات الكوليسترول في الدم





داء السكري

يحتاج جسمك إلى الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة، الأنسولين هو هرمون يتم إنتاجه في البنكرياس يساعد في نقل الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين ، ولا يمكنه استخدام الأنسولين الخاص به كما ينبغي ، أو كليهما.





يسبب مرض السكري تراكم السكر في الدم. خطر الوفاة بأمراض القلب لدى البالغين المصابين بداء السكري أعلى منه لدى البالغين غير المصابين بداء السكري. 2 تحدث مع طبيبك حول طرق الوقاية من مرض السكري أو إدارته والتحكم في عوامل الخطر الأخرى.





السمنة

السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم، وترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد". يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك أمراض القلب. تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن خطة لتقليل وزنك إلى مستوى صحي.



