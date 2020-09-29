سليمان جودة: أمير الكويت الراحل رجل عقل وحكمة

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن العلاقات المصرية الكويتية قوية ومتينة، مضيفا أن الكويت قدمت لمصر مساعدات كبيرة في حرب أكتوبر وعلى الجانب الآخر مصر وقفت مع الكويت في امور كثيرة ولعلى أبرزها في غزو الكويت. الآخركثيرةأبرزها





أضاف جودة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير الراحل رجل عقل وحكمة ولم يكن عقله وحكمته تفارقه في كل الأزمات العربية خلال فترة توليه الحكم.





وأكمل الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن أشهر مواقفه الازمة العربية مع قطر وكانت له جولات في سبيل التصالح بين الدول العربية مع الدوحة والتي تعنتت بشكل كبير.





وتابع الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن لهذا الرجل الراحل مواقف داعمة لكل الدول العربية في مختلف المواقف، ومع الأمم المتحدة، وله دور كبير يشكر عليه وله كثير من أوجه العمل في السياسة ومختلف الأمور.







