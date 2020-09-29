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أخبار العالم

بوتين يهاتف رئيس وزراء أرمينيا لبحث الصراع المسلح مع أذربيجان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:05 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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محمد عثمان

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.


وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بناء على مبادرة الجانب الأرميني، تم إجراء محادثة تليفونية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.


وبحسب بيان الكرملين، فقد أكد كل من بوتين وباشينيان، على الحاجة الملحة للجانبين المتصارعين لوقف إطلاق النار في قره باج.


وأوضح البيان أن بوتين أعرب عن قلقه الشديد بسبب الأعمال القتالية المستمرة في قره باج.

وجهت روسيا، اليوم الثلاثاء، انتقادا ضمنيا لتركيا، في أعقاب تصريحات أنقرة الأخيرة الداعمة لأذربيجان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الكرملين إن  التصريحات بدعم عسكري في قره باج يصب الزيت على النار.

كما اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته الدورية اليوم، بيانا حول الوضع في كاراباخ، دعا فيه أذربيجان وأرمينيا، إلى العودة للمفاوضات.

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