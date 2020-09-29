جامعة القناة تتأهل للمرحلة النهائية في رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع

أعرب الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته البالغة لوصول فريق كلية الهندسة للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولى للسيارات الكهربائية محلية الصنع 2020، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وحصولهم على الدعم المادي المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





وأكد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة أن الجامعة ستوفر كل الدعم للطلاب مع تذليل الصعوبات حيث يمثل هؤلاء الشباب الأمل في دخول مصر صناعة السيارات الكهربائية.





وجه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلاب كلية الهندسة المتأهلين للمشاركة في نهائي الرالى الثالث والمتوقع إقامته في ديسمبر القادم.





يذكر إن فريق "scu racing" الممثل لكلية هندسة جامعة قناة السويس قد فاز بالمركز الثاني في مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع، والتي أعلنت عن تنظيمها أكاديمية البحث العلمي عام ٢٠١٨.





شاركت كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالسيارة (Voltrrus)، والتي صممها الطلاب بأنفسهم وتصنيعها محليا حيث تمكنت من اجتياز اختبارات عوامل السلامة والأمان، واجتياز اختبارات استخدام أقل قدر من الطاقة الكهربية مع قطع مضمار السباق المحدد في أقل فترة زمنية وذلك مع تقديم خطة واستراتيجية تسويقية متكاملة عن تصنيع السيارة والتسويق لها وكيفية الترويج لفكرة استخدام سيارة كهربية في المجتمع المحلي.





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