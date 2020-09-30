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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 -9-2020

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
الدولار الامريكى
الدولار الامريكى
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .


وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، ، الاسكندرية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

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