سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 -9-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..اليورو يرتفع 9 قروش.. تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام التعاملات
وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، ، الاسكندرية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..اليورو يرتفع 9 قروش.. تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام التعاملات
وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، ، الاسكندرية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .