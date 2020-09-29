فيديو على السوشيال ميديا يفضح موظفا هتك عرض طفل بالتجمع الأول

كشفت كاميرات المراقبة بحى شهير بالتجمع الأول ، واقعة هتك عرض موظف لطفل فى عمر الزهور .





وقد نجح رجال مباحث القاهرة فى تحديد هويه المتهم والقبض عليه ، وتم اقتياد المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق .









وكانت أجهزة الامن قد رصدت تداول مقطع فيديو يكشف واقعة تعتدى شخص على طفل داخل سيارته بحى بالتجمع الأول.













فيما تبلغ للمقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من اهالى طفل قرروا بتعرضه لواقعة اعتداء جنسي من قبل شخص بالمنطقة .





وبفحص البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الشخص المتهم فى البلاغ هو نفسه الموجود بالكاميرات .





وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتهم موظف بشركة قطع غيار قام باستدراج طفل 5 سنوات واعتدى عليه جنسيا داخل سيارته بالتجمع الأول .





تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق وجار استجوابة لبيان عما اذا كان ارتكب وقائع مماثلة من عدمه ،وكذا عرض الطفل على الطب الشرعي لبيان مدى صحه تعرضه للاعتداء .







