AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاريخ حافل بالإنجازات.. سيرة ذاتية عن صباح الأحمد أمير الكويت الراحل.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:23 م
صباح الاحمد
صباح الاحمد
Advertisements
هاني حسين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد السيرة الذاتية للشيخ صباح الأحمد  أمير الكويت الذي وافته المنية اليوم، ومشواره المشرف في خدمة دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية.

وأوضح التقرير أن صباح الأحمد هو أمير دولة الكويت الخامس عشر والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، وولد في الجهراء شمال غرب الكويت في 16 يونيو عام 1929.

وأشار إلى أنه  في عام 1954 عينه أمير الكويت آنذاك عبد السالم الصباح عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، ثم عُين  صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء في أول حكومة تم تشكيلها عام 1962".

ويعتبر صباح الأحمد ثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت عندما تولى المنصب في 1963، ويعد صباح الأحمد هو المهندس الاستراتيجي للدبلوماسية الكويتية العربية.

 وكان صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبول انضمامها في 1963، وتدرك المناصب حتى أصبح رئيسا للوزراء عام 2003 ثم اميرا للبلاد منذ عام 2006، وكرمته الأمم المتحدة  ومنحته  لقب قائد انساني كأول قائد عربي يتم الاحتفاء به لجهوده في المجال الإنساني والتنموي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي يمنح أمير الكويت رتبة «قائد أعلى»

أخوة وصداقة جمعت بين الرئيس السيسي وأمير الكويت.. أمير الوفاء وقلب الخليج.. من أقواله الخالدة: مصر تتمتع بمكانة خاصة في قلوب الشعب الكويتي.. ودورها محوري في دعم أمن واستقرار العالم العربي

قائد الإنسانية ورجل الدبلوماسية.. أمير الكويت يرحل في سلام.. صور

مدير الصحة العالمية ناعيا أمير الكويت: فقدنا قائدا إنسانيا عالميا

أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد.. رحلة عطاء تخلد ذكراه العطرة

رمزا خليجيا ومدرسة للدبلوماسية.. المجلس العالمي للتسامح والسلام ينعى أمير الكويت

ترشيحاتنا

أنا آسف أنتِ أجمل إنسانة.. زوج يصالح زوجته داخل محكمة الأسرة

الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

الزمالك يحصل على حكم جديد بقضية عمر جابر

كرس حياته لخدمة الإنسانية.. الرئيس السيسي ينعي أمير الكويت

السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها

انهيار نرمين الحوطي على الهواء بعد نعيها للأمير صباح الأحمد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأوف شولدر .. رنا سماحة تتألق من أحدث جلسة تصوير على البحر

في يومه العالمي.. تعرف على أعراض المختلفة لجميع أمراض القلب

مش بيجيلك نوم .. تمرين يقضي على الأرق بسرعة