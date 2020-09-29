تاريخ حافل بالإنجازات.. سيرة ذاتية عن صباح الأحمد أمير الكويت الراحل.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد السيرة الذاتية للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الذي وافته اليوم، ومشواره المشرف في خدمة دولة الكويت والأمة العربية والإسلامية . المنيةوالإسلامية





وأوضح التقرير أن صباح الأحمد هو أمير دولة الكويت الخامس عشر والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، و ولد في الجهراء شمال غرب الكويت في 16 يونيو عام 1929.





وأشار إلى أنه في عام 1954 عينه أمير الكويت آنذاك عبد السالم الصباح عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، ثم عُين صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء في أول حكومة تم تشكيلها عام 1962". آنذاكالصباحصباحوالأنباءعام





ويعتبر صباح الأحمد ثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت عندما تولى المنصب في 1963، و يعد صباح الأحمد هو المهندس الاستراتيجي للدبلوماسية الكويتية العربية.





وكان صباح الأحمد أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة بعد قبول انضمامها في 1963، و تدرك المناصب حتى أصبح رئيسا للوزراء عام 2003 ثم اميرا للبلاد منذ عام 2006، وكرمته الأمم المتحدة ومنحته لقب قائد انساني كأول قائد عربي يتم الاحتفاء به لجهوده في المجال الإنساني والتنموي.