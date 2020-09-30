أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30-9-2020

ينشر موقع "صدى البلد"الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
وبلغ سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.53جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .
سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.15 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
وبلغ الفرنك السويسرى 16.97جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع بزيادة 11قرش.
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وسجلت كورنا سويدية سعر 1.73جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الاربعاء :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
وبلغ سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.53جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .
سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.15 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
وبلغ الفرنك السويسرى 16.97جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع بزيادة 11قرش.
أقرا ايضا ..المركزي يوافق على خدمة قبول الدفع الإلكتروني للتجار ببنك عودة
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.73جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الاربعاء :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.