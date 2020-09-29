AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيونسيه تهدي طفلة ورودا بسبب معاناتها مع السرطان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:36 م
بيونسيه
بيونسيه
Advertisements
شروق ابراهيم
في لافتة إنسانية، أهدت النجمة العالمية بيونسيه إحدى معجبيها من الأطفال باقة ورد بسبب معاناتها مع مرض سرطان المخ.

وكتبت بيونسيه رسالة خاصة إلى الطفلة بخيط يدها مرفقة بالورود قائلة :" انت مقاومة".

ونشرت الطفلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لباقة الورود التي تلقتها من بيونسيه وعلقت قائلة :" عندما تتلقى ورود من بيونسيه".

بعيدا عن الأنظار، احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها الـ 38 برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي وابنائها بلو ايفي والتوأم سير ورومي كارتر. 

وقضت بيونسيه عيد ميلادها في يخت فاخر استأجرته مقابل 2 مليون دولار أسبوعيا، حيث سافرت إلى أحد الشواطئ في كرواتيا، ويضم اليخت 8 غرف نوم بالإضافة إلى غرفة رئيسية وحمام سباحة كبير. 

وحصلت بيونسيه على جائزة الإنسانية من حفل ، تقديرا لاسهامتها الإنسانية وتبرعاتها والمبادرات الخيرية التي تقوم بها على مدار السنوات الماضية.

على صعيد آخر، طرحت بيونسيه مؤخرا أغنية جديدة بعنوان Black Parade بالتزامن مع اطلاقها مبادرة خيرية تحمل نفس اسم الاغنية black parade route. 

وتهدف المبادرة التي اطلقتها النجمة العالمية التي تلبغ من العمر 38 عاما، مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة لاصحابها من ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع عيد " يوم الحرية" الذي صادف الـ 19 من شهر يونيو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيونسيه تهنئ كاتي بيري بمناسبة ولادتها وتقدم لها هدية رقيقة

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

ترشيحاتنا

السادات: القائمة الوطنية من أجل مصر للانتخابات البرلمانية تضم كوادر سياسية مرموقة.. فيديو

الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري تنفيذ أعمال تخريبية بالسعودية

فيديو على السوشيال ميديا يفضح موظفا هتك عرض طفل بالتجمع الأول

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

ممثلة مغمورة.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن اسم والدتها

كرس حياته لخدمة الإنسانية.. الرئيس السيسي ينعي أمير الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة