بيونسيه تهدي طفلة ورودا بسبب معاناتها مع السرطان

في لافتة إنسانية، أهدت النجمة العالمية بيونسيه إحدى معجبيها من الأطفال باقة ورد بسبب معاناتها مع مرض سرطان المخ.





وكتبت بيونسيه رسالة خاصة إلى الطفلة بخيط يدها مرفقة بالورود قائلة :" انت مقاومة".





ونشرت الطفلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لباقة الورود التي تلقتها من بيونسيه وعلقت قائلة :" عندما تتلقى ورود من بيونسيه".





بعيدا عن الأنظار، احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها الـ 38 برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي وابنائها بلو ايفي والتوأم سير ورومي كارتر.





وقضت بيونسيه عيد ميلادها في يخت فاخر استأجرته مقابل 2 مليون دولار أسبوعيا، حيث سافرت إلى أحد الشواطئ في كرواتيا، ويضم اليخت 8 غرف نوم بالإضافة إلى غرفة رئيسية وحمام سباحة كبير.





وحصلت بيونسيه على جائزة الإنسانية من حفل ، تقديرا لاسهامتها الإنسانية وتبرعاتها والمبادرات الخيرية التي تقوم بها على مدار السنوات الماضية.





على صعيد آخر، طرحت بيونسيه مؤخرا أغنية جديدة بعنوان Black Parade بالتزامن مع اطلاقها مبادرة خيرية تحمل نفس اسم الاغنية black parade route.





وتهدف المبادرة التي اطلقتها النجمة العالمية التي تلبغ من العمر 38 عاما، مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة لاصحابها من ذوي البشرة السمراء بالتزامن مع عيد " يوم الحرية" الذي صادف الـ 19 من شهر يونيو.



