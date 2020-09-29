هل يقع الطلاق أثناء الحيض وحكم الجماع قبل الاغتسال منه.. الأزهر يجيب.. فيديو

قال الشيخ محمد سمير صديق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تطليق الرجل زوجته أثناء فترة الحيض يترتب عليه وقوع الطلاق، مع تحمل الرجل الإثم شرعا.





وقال صديق، في البث المباشر لصفحة موقع صدى البلد على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الفقهاء قالوا إن هذا الرجل خالف السنة في إيقاع الطلاق، لان النبي نهى عن تطليق الرجل زوجته وقت الحيض وعليه إذا أراد الطلاق فليفعل في وقت الطهر يجامعها فيه.





جماع الرجل زوجته قبل الاغتسال من الحيض

تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا، تقول صاحبته: «انقطع دم الحيض عني، وطلب مِنِّي الزوج حقه فى المعاشرة قبل أن أتطهر، فامتنعت حتى أغتسل؛ فهل على إثم؟».





وأجابت « لجنة الفتوى» عبر الصفحة الرسمية للمجمع بموقع « فيسبوك» قائلةً: «اختلف الفقهاء في إتيان الزوجة عقب انقطاع الدم وقبل الاغتسال، والراجح المفتى به هو قول الجمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافا للحنفية - ومؤداه: أن الطهر الذي يحل به أن يعاشر الزوج زوجته التي انقطع عنها دم الحيض ».





وتابعت فتوى البحوث بالأزهر أن الطهر الكامل بالماء كتطهير الجنب تمامًا، وسبب اختلافهم هو المراد بقوله تعالى: (يَطْهُرْنَ)، هل هو مجرد انقطاع الدم وبه يتحقق الطهر كما قال الحنفية، أم الاغتسال بعد الانقطاع وهو قول الجمهور.



