أستاذ علم الاجتماع: التوعية هي الطريق الصحيح لمواجهة الفكر المضاد والتخريبي.. الشركة المتحدة تصفع إعلام الإرهاب وتؤكد أكاذيبه

أستاذ علم الاجتماع: التوعية الطريق الصحيح لمواجهة الفكر المضاد والتخريبي

سامية خضر: الفن له دور كبير في توعية الشعب المصري

الشركة المتحدة تصفع إعلام الإرهاب وتؤكد أكاذيبه





تعرضت مصر في الفترة الماضية لحالة من التشويه والتزوير من جانب وسائل الإعلام المضادة، التي تسعى إلى التخريب وتوقف حركة الإصلاح الاقتصادي من خلال نشر الأكاذيب بهدف إسقاط الدولة الوطنية المصرية.





قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، إن ما تفعله القنوات المضادة للدولة المصرية لزعزعة واستقرار امنها الداخلي من خلال نشر الأكاذيب والتضليل، منوهة بأن كل هذا يؤكد أن الدولة المصرية تتجه في الاتجاه الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .





وأضافت أستاذ علم الاجتماع خلال تصريحاتها لـ"صدي البلد" أنه يجب علي جميع مؤسسات الدولة نشر الوعي من خلال ندوات والبطولات التي أنجزتها مصر ونشر الأغاني الوطنية لتوعية الشعب المصري وضرورة استمرار وسائل الإعلام في الجهد المتميز الذي تبذله لتحصين وعي المواطن المصري ضد آليات التزوير والتلفيق التي تتبعها الجماعة الإرهابية في إعلامها الكاذب .





وأكدت الدكتورة سامية خضر أن الفن له دور كبير في هذه الحمالات المضادة من خلال تقديم أعمال درامية وسينمائية وأغانٍ وطنية، وتعريف المواطن يوميًا بالحملات التي تطلقها وسائل الإعلام المضادة من فبركة الصور والفيديوهات والتريندات الزائفة التي تطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وأشارت أستاذ علم الاجتماع يجب علي الأسرة المصرية توعية أبنائها القصر ومعرفة تاريخنا العظيم المشرف وذلك من خلال تقديم النصائح بشكل مستمر وزرع حب الوطن منذ الطفولة ومتابعتهم بشكل مستمر، مشيرة الي أن المدرسة لها دور هام بشأن التوعية من خلال الرحلات المدرسية وهي زيارات المتاحف والمزارات القومية .





وأوضحت "خضر" أن الإعلام قام بدور مهم خلال الفترة الماضية في توضيح الصورة الكاملة للمواطن، حيث أشادت بما فعله الشركة المتحدة بخصوص فيديو "نزلة السمان"، مما يثبت أكاذيب أعلام الإرهاب المضادة للدولة المصرية .





وتابعت الدكتورة سامية أنه لابد من توعية الشعب المصري بكافة الوسائل لمواجهة الاعلام المضلل والكاذب والممول عن طريق الأسرة والإعلام والفن والمدارس والجامعات لبث روح الوطنية في الأجيال القادمة .



