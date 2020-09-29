الداخلية في يوم.. ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين للتحرش بهما بالمحلة.. والقبض على موظف اعتدى جنسيا على طفل بالتجمع الأول

- ضبط 30 قضية تموينية وأسلحة نارية ومواد مخدرة فى أسوان

- بأسلوب كسر الشباك.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في رأس البر









ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم عامل نظافة استدرج طفلتين حال محاولته التحرش الجنسي بهما بإحدى الأراضى الزراعية بمنطقة منشية البكري بالمحلة الكبرى.





كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من حارس عقار بمنطقة الشعبية يتهم فيه عامل نظافة مقيم بقرية بلقينا باستدراج طفلتين الأولى ٧ سنوات والثانية ٥ سنوات ومحاولته التحرش الجنسي بهما فى إحدى الأراضى الزراعية ولم يتمكن من هتك عرضهما.





وكشف ولى أمر الطفلتين فى البلاغ، أن صاحب معتق وبعض الخفراء شاهدوا المذكور أثناء محاولته التحرش الجنسي بالطفلتين وتمكنوا من إنقاذهم ثم ألقوا القبض عليه وبمناقشة المتهم تبين أنه يعمل فى مستشفى الصدر.





وتمكن الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثانٍ المحلة من ضبط المتهم لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.





وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق كما أمرت بحبس المتهم ٤ ايام علي ذمه التحقيقات .





كما القي رجال مباحث القاهرة القبض على موظف لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل فى عمر الزهور بالتجمع الأول.





وتم اقتياد المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معه.









تبلغ للمقدم تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول من اهالى طفل قرروا بتعرضه لواقعة اعتداء جنسي من قبل شخص بالمنطقة .





وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتهم موظف بشركة قطع غيار قام باستدراج طفل 5 سنوات واعتدى عليه جنسيا بالتجمع الأول، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.









فيما واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





ففى مجال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان قيام أحد الأشخاص "عاطل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية" بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه، وبحوزته "فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين لذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.





وفى مجال ضبط المخالفات التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 7 قضايا مخالفات المخابز البلدى، و10 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.





وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وفى سياق متصل قررت النيابة العامة بدمياط ، حبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط مكون من أربعة أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص (عاطلين، مالك محل أحذية، سائق - لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.









وكشفت تحريات الأمن أن أعضاء التشكيل العصابي كانوا يقومون بسرقة الوحدات السكنية عن طريق "كسر الشباك" مستغلين عدم تواجد قاطنيها، متخذين دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش محلي الصنع - 2 طلقة خرطوش من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").





وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات مساكن)، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتُخذت الإجراءات القانونية وجرت إحالتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.



