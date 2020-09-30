اليوم .. نظر الطعن المقدم ضد النائب أمين مسعود في عدد من القضايا

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعن المقدم من الدكتور محمد الجندى المحامى، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية ضد النائب أمين مسعود طاعنا في ترشحه لعضوية مجلس النواب.





وأشار المحامى محمد الجندى في طعنه إلى صدور أحكام قضائية بشيكات وسرقة وأحكام هدم ومباني أثناء وجودها العضوية بالمجلس بالإضافة لانتمام شقيقه محمد على مسعود لجماعة الإخوان المسلمين .





وقال إن النائب أمين مسعود رئيس مجلس إدارة شركة المساعيد للملابس الجاهزه وكل تعاملاتها مع الكيان الصهيوني



