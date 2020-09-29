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محافظات

انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:43 م
المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة
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أنغام الجنايني
اكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار وانتظام العمل بجميع الوحدات والمراكز وكذلك الفرق المُتنقلة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠  مليون صحة للكشف وعلاج الامراض المزمنة(ضغط- سكر) والكشف المُبكر عن الاعتلال الكلوي لليوم الحادي عشر على التوالي، حيث انطلقت فعاليات المبادرة في ١٨ سبتمبر الحالي وتستمر حتي ٣١ ديسمبر لهذا العام.

ويُشارك في المبادرة ١٣٦ وحدة ثابتة تغطي ١١ مركز بالمحافظة وكذلك ١١ موقع خارجي بالميادين الرئيسية بالمدن وكذلك هناك فرق متنقلة 
واضاف سيادتة بأنه تم زيادة عدد الفرق الطبية المُشاركة في المبادرة نظرا للاقبال  الشديد من المواطنين وللتيسير عليهم، حيث بدأت المبادرة بـ ١٩١ فريق طبي واصبح الآن ٢١٦ فريق بزيادة ٢٥ فريق بنظام عمل  علي فترتين صباحي ومسائي طوال ايام الاسبوع.

وحققت المبادرة حتي الان نتائج جيدة  ومرضية حيث تم فحص ٧٩.٧٦٦ الف مواطن حتي الأن، وفي حالة احتياج المواطن لفحوصات متخصصة و متابعة  تم تخصيص ١٥ مستشفي مركزي و ١٨ وحدة ومركز طبي  بمختلف مراكز المحافظة للإحالة.

وشدد "جميعه" على ضرورة اتباع إجراءات مكافحة العدوي بشكل دقيق وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة.

انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج
انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج
انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج
انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج
انتظام أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لليوم الحادي عشر في سوهاج
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