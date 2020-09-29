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توك شو

طبيب: ما زلنا في الموجة الأولى من كورونا وأوروبا تشهد ارتفاعا في إصابات الموجة الثانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن  الوبائيات تأتي في موجات متتالية وعادة تأتي الموجة الثانية أقوى من الاولى او أضعف أو بنفس القوة .
  
وأضاف إسلام عنان  في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" الأوبئة القديمة من عائلة كورونا  موجتها الثانية  جاءت أضعف من الأولى".

وتابع اسلام عنان:"   دول أوروبا تشهد ارتفاعا  في إصابات فيروس كورونا في الموجة الثانية ".

واكمل اسلام عنان:"  مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا والدولة المصرية  مستعدة في المستشفيات للتعامل مع اي زيادة في مصابي فيروس كورونا ".

ولفت اسلام عنان:" لدينا وفرة في  المستلزمات الطبية الكافية للتعامل مع أي موجة ثانية من فيروس كورونا "، مضيفا:" مصر اكبر مصنع للأدوية في الشرق الاوسط وافريقيا ولا يوجد نقص في المستلزمات الطبية، ودخلت مصر  في التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة لبعض اللقاحات ".
 
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