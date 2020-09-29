طبيب: ما زلنا في الموجة الأولى من كورونا وأوروبا تشهد ارتفاعا في إصابات الموجة الثانية

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الوبائيات تأتي في موجات متتالية وعادة تأتي الموجة الثانية أقوى من الاولى او أضعف أو بنفس القوة .
وأضاف إسلام عنان في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" الأوبئة القديمة من عائلة كورونا موجتها الثانية جاءت أضعف من الأولى".
وتابع اسلام عنان:" دول أوروبا تشهد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا في الموجة الثانية ".
واكمل اسلام عنان:" مصر مازالت في الموجة الأولى من فيروس كورونا والدولة المصرية مستعدة في المستشفيات للتعامل مع اي زيادة في مصابي فيروس كورونا ".
ولفت اسلام عنان:" لدينا وفرة في المستلزمات الطبية الكافية للتعامل مع أي موجة ثانية من فيروس كورونا "، مضيفا:" مصر اكبر مصنع للأدوية في الشرق الاوسط وافريقيا ولا يوجد نقص في المستلزمات الطبية، ودخلت مصر في التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة لبعض اللقاحات ".