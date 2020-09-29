البحر الأحمر: نسبة السياحة 20% ولا يوجد إصابات بكورونا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن نسبة السياحة بالمحافظة تفوق الـ 20% من كرواتيا وصربيا وهولندا، مضيفا أن هذه النسبة جيدة وفقا للأوضاع الحالية وأزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف حنفي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعداد السياح التي وصلت لمصر بعد أن اتخذنا قرار بالفتح كبيرة ولم يحدث أي إصابات بفيروس كورونا.





وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه إذا عادت السياحة الروسية والالمانية إلى مصر تتحسن حركة السياحة، مستدركا أنه يمكن استخراج 1500 تحليل بي سي ار الخاصة بفيروس كورونا خلال 16 ساعة فقط.





وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا في البحر الأحمر.







