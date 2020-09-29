AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البحر الأحمر: نسبة السياحة 20% ولا يوجد إصابات بكورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
Advertisements
عادل نصار
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن نسبة السياحة بالمحافظة تفوق الـ 20% من كرواتيا وصربيا وهولندا، مضيفا أن هذه النسبة جيدة وفقا للأوضاع الحالية وأزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعداد السياح التي وصلت لمصر بعد أن اتخذنا قرار بالفتح كبيرة ولم يحدث أي إصابات بفيروس كورونا.

وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه إذا عادت السياحة الروسية والالمانية إلى مصر تتحسن حركة السياحة، مستدركا أنه يمكن استخراج 1500 تحليل بي سي ار الخاصة بفيروس كورونا خلال 16 ساعة فقط.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا في البحر الأحمر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان بعد تسجيل البحر الأحمر وجنوب سيناء صفر في كورونا: عقبال باقي المحافظات

محافظ البحر الأحمر يعلن خبرا سارا: المحافظة تسجل صفر كورونا

برلمانية المؤتمر: وصول نسبة الإشغال بالغردقة 100% في العيد نجاح للسياحة

برلمانى : البحر الأحمر أصبحت خالية من العشوائيات.. وننتظر باقى المحافظات

نائب: وصول أكثر من 100 ألف سائح الغردقة وشرم الشيخ بداية لاستعادة السياحة العالمية

محافظ البحر الأحمر يكشف المشروعات التنموية بالمحافظة وآخر تطورات ملف مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد.. كل ما تريد معرفته عن أمير دولة الكويت الجديد

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

أخبار الرياضة.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور.. حقيقة تدخل تركي آل الشيخ لإبقاء فايلر في الأهلي

أخبار الزمالك.. الحصول على حكم جديد بقضية عمر جابر.. وباتشيكو يقود أول مران

وصول هالة صدقي وإلهام شاهين إلى عزاء المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء

بسم الله مجراها ومرساها.. تعرف على إمكانيات أحدث غواصة تقليدية في العالم دشنتها مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة