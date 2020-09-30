أبرز نشاطات الرئيس السيسي فيما يخص أهم القضايا والمشروعات القومية.. شاهد

عرضت قناة «أون تي في» تقريرًا على برنامج «خبر اليوم» عن نشاط الرئيس السيسي فيما يخص بعض القضايا والمشروعات، حيث إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.





وأكد التقرير أن المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الإستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين.





وأضافت رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد على التعزيز والتعاون التنموي مع الجهات الدولية مشددا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الإستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.





وأكدت القناة أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة الفعالية التعاون الإنمائي مع شركاء دوليين والاستفادة من الخبرات و التجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.