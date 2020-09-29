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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض إسكندرية للكتاب مساء الخميس القادم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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طارق موسى
تفتتح د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى السادسة مساء الخميس 1 أكتوبر معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د هيثم الحاج علي ، بأرض كوتة بالازاريطة ، ويستمر حتى ١٠ أكتوبر  ، ويعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا. 

يقام المعرض على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع ، ويشهد مشاركة ٩٥ ناشر ، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها  المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالإضافة إلى مكتبة اسكندرية واكاديمية الفنون ،ومؤسسة دار المعارف والأهرام. 

وقد تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال  مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية ، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.   

يضم جناح هيئة الكتاب مايقرب من ٥٠٠ عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات ، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة. 
ومن العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج،ابو بكر الصديق والصديق، قصور مصر ، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الاسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة. 

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من ١١ صباحا إلى ١٠ صباحا عدا يوم الجمعة  بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرا.
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