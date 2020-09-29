AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو موسى ينعى صباح الأحمد بكلمات مؤثرة ويسرد إنجازاته

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:38 م
أمير الكويت
أمير الكويت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن رحيل الشيخ صباح الأحمد احزنني كثيرا، فهو حاكما مستنيرا مرنا، وينشر الود حوله.

وأضاف عمرو موسى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه كان دائما على الجانب الصحيح في التاريخ، واذكر له أنه بادر باقتراح عقد قمة عربية لمناقشة الموضوعات التنموية الاقتصادية، التي يتطلب فيها تعاون لرفع مستوى الشعوب، وفتح باب التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أنه ساهم في انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم العربي كله، وكان هو أول من وضع رأس المال في هذا الصندوق، وفتح الأعمال أمام صغار رجال الأعمال، وكان يدعم التعاون العربي المشترك بين الدول العربية وكان الشيخ صباح الأحمد على رأس اقطابه.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: أذكر صمود الشيخ صباح الأحمد في وجه الغزو العراقي، وكان له صمودا واضحًا، وكان يستمع إلينا باهتمام، ويعطي فرصة للطرح والتعديلات والشروط السهلة، بينما كان وفد العراق في هذا الوقت غير قادر على الاستيعاب، وكان لديه المقدرة الدبلوماسية للاستفادة من طلب عدد من الدول العربية بإعادة النظر في القضايا.
وأعلن الديوان الأميري الكويتي منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يجري اتصالات مكثفة مع الدول العربية لوقف الاعتداء التركي

رحم الله أمير الإنسانية.. قرقاش ينعى أمير الكويت

محمد إمام ينعى أمير الكويت

زعيم عربي نادر.. الجامعة العربية تنعى الأمير صباح الأحمد

وزارة الدولة للإعلام تنعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

ناعيا أمير الكويت ..عمرو موسى: العرب في أشد الحاجة إلى دوره الهادئ

ترشيحاتنا

فريق الكرة وجهازه الفني.. كواليس اجتماع العاشرة صباحا لمجلس الأهلي

مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

التبرج واللهو عن العبادة.. هجوم شرس على نبيل الحلفاوي

فيديو على السوشيال ميديا يفضح موظفا هتك عرض طفل بالتجمع الأول

طفل الدادة دودي: متابعو السوشيال ميديا اتصدموا إنى كبرت وخطبت.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة