مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 أشخاص آخرون فى حادث إنقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مفارق نجع الكرنك بكلح الصعايدة التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية لهم، بينما تم نقل جثة المتوفى للمشرحة العمومية.

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وقد تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا من عمرو الحلوانى، مشرف إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من مفارق نجع الكرنك بمنطقة كلح الصعايدة مركز إدفو شمال أسوان، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى إدفو المركزى.

كما شهدت المحافظة العثور على جثة غريق لفظ أنفاسه الأخيرة بعد غرقه فى ترعة توشكى بمركز أبو سمبل جنوب أسوان، وتم نقله إلى المشرحة العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

هذا فيما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 38 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة ، والتصالح الفورى فى 43 مخالفة ، وتحرير60 مخالفة غرامة ونش ، وعدم قبول التصالح فى 49 مخالفة، وتمكنت الحملة من تحرير 81 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، وتباشر النيابات المختصة التحقيق .

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة مركز شرطة أسوان، ما أسفر عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الأفيون والحشيش والبانجو.