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توك شو

استشاري مناعة يكشف عن سبب انتشار كورونا في أوروبا .. فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
كمامات
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قسم التوك شو
قال رياض عربي درقاوي، الطبيب مختص بالطب المخبري والمناعة، إن عدد الإصابات بـفيروس كورونا في أوروبا في إزدياد مستمر لذلك الجميع يتوقع أنه بحلول أعياد الميلاد ستستمر الأعداد في زيادة.

وتابع درقاوي خلال مداخلة على قناة «سكاي نيوز عربية»، ان الزيادة سببها أن الناس في العطلة الصيفية أهملوا الإجراءات الاحترازية و إجراءات التباعد الإجتماعي و بالتالي بدأت الإصابات تزداد بالإضافة إلى عودة الدراسة في أوروبا.        

وأكد  أن الأوروبيون يطبقون الحجر الجزئي أو الكامل في بعض المناطق لكي يبقوا الفيروس من أجل السيطرة عليه، مشيرا إلى أن وزارات الصحة الأوروبية تحاول السيطرة على الفيروس التاجي هذه المرة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات مختلفة و من أهم الإستراتيجيات هي تكامل الإجراءات الاحترازية و تطبيقها كلها وليس جزء منها فقط.       

وأضاف الطبيب المختص بطب المناعة، أن الكثير توقعوا وصول أرقام الإصابة إلى تلك الدرجة و أكثر خصوصا في الدول التي تتواجد بها الشمس جيدا و جوها في الصيف مريح و هذا يشجع المواطنين على الخروج و السفر مم يؤدي إلى إنتشار الفيوس بسهولة.     

ونوه إلى أن الدول تحاول بكل وسعها من الحد من الانتشار وذلك من أجل صعوبة حماية كل السكان من الفيروس خصوصا المسنين والمرضى بأمراض القلب لأن الفيروس ينتشر بكل سهولة.
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