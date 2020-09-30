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بين الناس

مواطن يناشد وزارة الصحة لعلاج والده المسن على نفقة الدولة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمد رمضان حسن سيد في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة علاج والد على نفقة الدولة.

ويقول فى رسالته : كل أمنيتى أن تتكفل وزارة الصحة علاج والدى المسن على نفقة الدولة، حيث إنه يعانى من مرض سرطان الرئة، ويتكلف العلاج 5750 شهريًا ، وهذا المبلغ فوق طاقتنا ولا نقدر على توفير المبلغ شهريًا.

للتواصل مع القارئ 
٠١٢٢٢٥٢٤٤٨٧

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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