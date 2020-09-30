فنانون ينعون أمير الكويت.. أصالة: رحم الله والد الأمة.. عبير صبري: خالص العزاء.. فضل شاكر: تعازينا لأشقائنا

سمية الخشاب: خالص العزاء والمواساة للكويت

نبيلة عبيد: فقدت الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا





أعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عامًا، وحرص عدد من الفنانين على نعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.





حرصت الفنانة روجينا على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.





وكتبت روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "انا لله وانا لية راجعون انعى ببالغ الاسى الشعب الكويتى الشقيق وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".





وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "رحم الله والد الأمّه الشيخ صباح الأحمد الصباح .. وأعان الله أهلي وأحبّتي في الكويت الحبيبه على فراقه .. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته".





بينما كتب الفنان أشرف زكي "وداعا سمو أمير دولة الكويت وداعا ايها الزعيم العربى الكبير".





وكتبت سوار النجار علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ البقاء لله .. إنا لله وإنا إليه راجعون"





وكتبت عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" قائلا: "خالص العزاء لدولة الكويت وشعبها والعائله المالكه في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ربنا يتغمده بالرحمة".





فيما علقت سمية الخشاب علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ #الشيخ_صباح_الاحمد_الجابر_الصباح أمير الكويت في ذمه الله ،خالص العزاء والمواساه للكويت حكومة وشعبا ،الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته امين".





وكتبت محمد محمود عبد العزيز علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ناعيًا أمير الكويت: وكتب قائلًا "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خالص التعازي للشعب الكويتى الشقيق في وفاه صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته





ونعت نقابة المهن التمثيلية رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.





وجاء في بيانهم:"تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي، للشعب الكويتي الشقيق في رحيل أمير الإنسانية، رفيع الخلق، رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربي كله".

نعت الفنانة أحلام رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.





وكتبت عبر توتير :" اللهم ابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله واجعله في جناتك جنات النعيم اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس " يارب ارحمه يارب".





نعي الفنان محمد امام ، أمير الكويت وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :إنا لله وإنا إليه راجعون.





وكتب فضل شاكر عبر حسابه على إنستجرام قائلا: " تعازينا لأشقائنا الكويتيين ، ورحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" انعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه.. لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيما عظيما بعد عمر حافل بالعطاء و الانجازات في خدمة شعب الكويت والامة العربية .. وخالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".