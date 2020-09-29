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تعليم

التعليم العالي: اختيار أعضاء مجالس الجامعات الأهلية الجديدة بهدف النجاح المتميز

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:41 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه عن اختيار اعضاء مجلس امناء الجامعات الأهلية كانت الوزارة تبحث عن النجاح وإذا ارادت أن نكون الجامعات الأهلية الجديدة ناجحة لابد من ان تحاط بالناجحين.

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 واضاف عبد الغفار في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه مع اختلاف مشارف اعضاء مجلس الامناء واختلاف مرجعيتهم فكل عضو من هؤلاء الاعضاء هو شخص ناجح لذا عند الاجتماع مع هؤلاء الناجحين يتوقف ان يكون المنتج ناجح ومتميز لذا فقد حرص الوزير على اختيار الناجحين ليكونوا اعضاء المجالس بالجامعات الأهلية الجديدة التي تبحث على النجاح المتميز .  

وكانت قد بدأت الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعة العلمين والجلالة والملك سلمان في استقبال الطلاب راغبي الالتحاق بها بتنسيق هذا العام عبر الموقع الخاص بتنسيق هذه الكليات .

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 وجاء الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية. وتضم الجامعات الأهلية الجديدة مجموعة من البرامج الدراسية، بحيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.
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